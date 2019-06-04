Anasayfa GÜNCELGÜNCELİmamoğlu’yla tartışan pizzacı, AKP reklamında boy gösterdiSeçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartışan pizzacı genç, AKP'nin seçim videosunda boy gösterdi.Haber / Yazı: birgun.net - 4 Haziran, 2019 10:33 Twitter Facebook WhatsApp Telegram Print Linkedin BİZİ TAKİP EDİN369,642BeğenilerBeğen55,851TakipçiTakip Et1,175,145TakipçiTakip Et10,394AbonelerABONE OLBİRGÜN ÖZELMetro çalışanları gün yüzü görmüyor 4 Haziran, 2019 09:02CHP’li yeni belediye başkanı Yüksel Kepenek: Honaz seçimi 23 Haziran’ın müjdecisidir 4 Haziran, 2019 08:39Gericilerin ‘cinsiyet eşitliği’ hazımsızlığı 4 Haziran, 2019 08:18Eğitimde, ‘Paran kadar oku’ dönemi: Özel okullar cep yakıyor 4 Haziran, 2019 08:01Seçim analisti Koç, 23 Haziran seçimini BirGün’e değerlendirdi: İmamoğlu yıldızını parlattı 4 Haziran, 2019 07:47Hukuki komedya 4 Haziran, 2019 07:19Çiğli Belediyesi’ndeki eylem bayramda da devam edecek 3 Haziran, 2019 09:20Güneşlenirken sağlığınızdan olmayın 3 Haziran, 2019 08:28