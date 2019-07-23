IMF büyüme tahminlerini aşağı çekti

Uluslararası Para Fonu, Washington’daki merkezinde açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı çekti.

DW Türkçe’nin haberine göre güncel konjonktür tahminlerinin yer aldığı raporda, 2019 yılı için dünya ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 3,2, önümüzdeki yıl için de 3,5 olarak belirlendi. Geçen Nisan ayında bu yılın büyüme tahminini yüzde 3,3 olarak açıklayan IMF, böylece bu yıl içinde büyüme tahminini üçüncü kez düşürmüş oldu.

Ticari anlaşmazlıklar ve siyasi gerginlikler

Raporda, karşılıklı olarak birbirine gümrük cezaları uygulayan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle büyüme tahminlerinin düşürüldüğü belirtildi. IMF, ayrıca ABD’nin uyguladığı yaptırımların küresel sevkiyat zincirinde aksaklıklara yol açabileceğini vurgulayarak ABD yönetimi ve Çin teknoloji şirketi Huawei arasındaki anlaşmazlığa da atıfta bulundu. Raporda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışıyla ilgili güvensizlik ve Basra Körfezi’ndeki gerginliğin de büyüme tahminlerine olumsuz yansıdığına işaret edildi.

Önümüzdeki yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,1 puan düşürerek yüzde 3,5’a çeken IMF, bu hedefin de ancak ticari anlaşmazlıklar ve teknoloji sektöründeki gerginliğin sonlandırılması durumunda tutturulabileceğini kaydetti. ABD’nin otomobil sektöründe uygulamayı planladığı yaptırımların da büyümeyi frenleyebileceğini vurgulayan IMF, devam eden gerginliklerin hızla azaltılması çağrısında bulundu.

Euro Bölgesi’nin oranı değişmedi

IMF, Euro Bölgesi’ne ilişkin yüzde 1,3 oranındaki büyüme tahminini ise değiştirmedi. Geçen Nisan ayına oranla Çin için tahminini yüzde 0,1 puan düşüren IMF, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2 oranında büyüyeceğini açıkladı.

2019 için ABD’nin büyüme tahminini geçen Nisan ayına göre yüzde 0,3 puan yukarı çeken IMF, ABD ekonomisi için yüzde 2,6 büyüme tahmininde bulundu. Raporda, Alman ürünlerine uluslararası talebin azalması nedeniyle Alman ekonomisindeki büyümenin bu yıl yüzde 0,1 puan yavaşlayacağı ve yüzde 0,7 olarak gerçekleşeceği belirtildi.

