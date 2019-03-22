22.03.2019
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IMF sözcüsünden Türkiye’ye uyarı

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IMF Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, “Türk ekonomisinde önemli bir yavaşlama var ve hükümetin bu soruna anında ve doğru yanıt vermesi gerekiyor” dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkenin durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Rice, hükümete ekonomideki yavaşlamaya anında ve doğru müdahale etme çağrısında bulundu.

Rice, basın brifinginde, “Türk ekonomisinde önemli bir yavaşlama var ve hükümetin bu soruna anında ve doğru yanıt vermesi gerekiyor” dedi.

Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 2.6 oranında büyüyerek son 10 yılın en düşük büyüme gerçekleştirmişti.

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