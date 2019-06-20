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İnatlaşmanın faturası 17 milyon TL

2003 yılında yapımına başlanan ve 17 milyon TL harcanmasına rağmen yalnızca yüzde 40’ı tamamlanabilen Ankara’daki Cumhuriyet Kulesi için yeniden ihale yapılacak

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İsmail Arı

31 Mart’ta yeniden Ankara Keçiören Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok, Melih Gökçek döneminde inşaatı durdurulan Cumhuriyet Kulesi’nin yüksekliğini de arttırarak ihaleye çıkıyor.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2003 yılında temeli atılan Keçiören’deki Cumhuriyet Kulesi, 17 milyon TL harcanmasına rağmen bitirilemedi.16 yıllık süreçte Cumhuriyet Kulesi’nin yalnızca yüzde 40’ı tamamlanabildi. Dönemin AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından yapımına başlanan kulenin inşaatı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde açılan dava sonucunda durduruldu, ruhsatı da 2009 yılında iptal edildi. Danıştay 6’ncı Dairesi, kulenin ruhsat iptali kararını, ‘imara aykırı’ olduğu gerekçesiyle onayladı.

Gökçek, “Kulenin yapımına karar veren ilgililer hakkında tazminat davası açılmalı” derken dönemin AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da “Yanlış bir planlama, yanlış yatırım ve israf olan bir yatırım” açıklaması yaptı.

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17 milyon TL harcandı

31 Mart seçimlerinde yeniden Keçiören Belediye Başkanı olan Altınok ,2003 yılında kendi belediye başkanlığı döneminde yapımına başlanan Cumhuriyet Kulesi’nin tamamlanması için ilerleyen günlerde yeniden ihale yapılacağını açıkladı.

2009 yılında Gökçek’in açtırdığı dava ile 144 metrede yarım kalan kulenin 166 metre olması planlanmıştı. AKP’li Altınok 16 yıldır inşaat halinde olan kulenin planlanandan 20 metre daha yüksek olacağını ve 186 metrede tamamlanacağını söyledi.

‘Yüksekliğin artması hata olur’

BirGün’e konuşan eski İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Erdoğan Balcıoğlu, “Mimari proje hazırlanırken teknik açıdan birçok hesap yapılır. Planın dışında bir yüksekliğe çıkılması teknik açıdan hata olur. Mimari projede deprem, rüzgar, statik ve devrilme riski gibi birçok hesap yapılır. Bu hesaplar planlanan yüksekliğe göre yapılır. Planlanan yüksekliğin dışına çıkılmamalıdır” dedi.

Balcıoğlu, ”TMMOB olarak kentlerin siluetini bozacak, hava sirkülasyonunu engelleyecek ve trafiği aksatacak yapılara karşıyız. Kentler nefes almalı ve silueti bozulmamalı” diye konuştu.

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