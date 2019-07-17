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17.07.2019
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“İncirlik’te ABD’nin nükleer silahı var”

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NATO Parlamenter Asamblesi için hazırlanan bir raporda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu altı ülkede ABD’nin nükleer silahlarının saklandığı yer aldı.

Fransız haber ajansı AFP, NATO Parlamenter Asamblesi Savunma ve Güvenlik Komitesi için hazırlanan bir raporda, Türkiye ile birlikte altı Avrupa ülkesindeki askeri üslerde çoğu B-61 tipi olmak üzere 150 Amerikan nükleer silahının saklandığı bilgisinin yer aldığını bildirdi.

Kanadalı Senatör Joseph Day tarafından hazırlanan raporda nükleer silah bulunan üsler Türkiye’deki İncirlik, Belçika’daki Kleine-Brogel Almanya’daki Büchel, İtalya’daki Ghedi-Torre ile Aviano ve Hollanda’daki Volkel olarak sıralandı.

AFP’nin haberinde, geçen Nisan ayında yazılan rapordaki bu bölümün geçen hafta çıkarıldığı bilgisi de yer aldı. “Nükleer Caydırıcılıkta Yeni Dönem? Modernizasyon, Silahlanma Kontrolü ve Müttefik Nükleer Güçler” adını taşıyan rapordaki bilgilerin, ABD’nin nükleer başlıklarının lokasyonuyla ilgili bir araştırmaya yer veren bilim dergisi Bulletin of the Atomic Scientists’e dayandırıldığı düşünülüyor.

Ancak NATO yetkilileri, söz konusu rapora mesafe koyarak raporun resmi bir NATO belgesi olmadığını vurguladı. İsmi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, ittifakın nükleer meselelerle ilgili yorum yapmayacağını belirtti.

NATO üyeleri arasında ABD, İngiltere ve Fransa nükleer silahlara sahip. Nükleer tehdit, ittifakın caydırıcılık stratejisinde anahtar rol oynamasına rağmen NATO bu konuda ayrıntılı açıklama yapmıyor.

Kaynak:DW Türkçe

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