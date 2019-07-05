İndirimli biletleri kaldıran Mars Group’tan yapımcı, dağıtımcı ve ithalatçıya muvafakatname

CGV Mars Entertainment Group‘un, Cinemaximum salonlarında ‘Öğrenci, ilk seans, 60 yaş ve üzeri, halk günü’ indirimlerini kapsayan promosyonlu biletlerin satışının kaldırılması BirGün’ün gündeme getirmesi üzerine kısa süre sonra sosyal medyada hızla yayıldı ve tepkilere neden oldu. Sinema salonlarını tekelinde bulunduran Cinemaximum’un sahibi CGV Mars Entertainment Group bunun üzerine bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, ilgili kanun maddesi ile beraber “Yasaya uyum süreci içerinde yer aldığımız bu dönemde indirimler konusuyla ilgili gerekli imzalar tamamlanmadan hareket etmemeyi tercih ediyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Mars’ın burada söz ettiği ‘gerekli imzalar’ konusu, şirketin yapımcı, dağıtımcı ve ithalatçılara yollamış olduğu muvafakatnameleri kapsıyor. Yasa, salon işletmecileri, yapımcı ve dağıtımcı onayı olmadan bu indirimlerin uygulanamayacağını açıkça belirtiyor. Ancak indirim oranlarını ve hangi salonlarda uygulanacağını kim belirliyor?

Bu sorunun yanıtı da Mars’ın dağıtımcı, yapımcı ve ithalatçılara yolladığı bu muvafakatnamelerde saklı. Medya Koridoru‘ndan Canan Kaya’nın aktardığı bilgiye göre; paydaşların büyük bir bölümü bu muvafakatnameleri imzalamaktan yana değil. Hatta bu konuyla ilgili yakın bir tarihte boykota gidecekleri yönünde söylentiler de mevcut. Bu nedenle indirimlerin yeniden uygulamaya konulmasının beklenenden daha uzun süreceği düşünülüyor.

Peki yasa ne diyor?

İlgili kanun maddesinde; “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 13’üncü maddesine göre; ‘Sinema salonu işletmecileri, yapımcı / dağıtımcı onayı olmadan indirimli bilet satışı yapamaz” deniliyor.

Türkiye genelinde 848 salon sayısı ile sektörde tekeli elinde bulunduran CGV Mars Entertainment Group’un bu maddeyi gerekçe göstererek yaptığı o açıklama ise şu ifadeleri içeriyor:

“Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla beraber Türkiye’de sinema sektörünün gelişmesine destek vermek ve sinema kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu süreçte tüm çalışmalarımızda ilgili yasalara uygun olarak hareket ediyoruz. 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’da yapılan değişiklik neticesinde de sinema salonu işletmecilerinin yapımcı/dağıtımcı onayı olmadan indirimli bilet (halk günü/öğrenci indirimi vb.) satışı yapması yasaklandı. Yasaya uyum süreci içerinde yer aldığımız bu dönemde indirimler konusuyla ilgili gerekli imzalar tamamlanmadan hareket etmemeyi tercih ediyoruz. Bu nedenle henüz indirimleri uygulayamıyoruz. Süreç tamamlanır tamamlanmaz indirimleri hayata geçirmeye başlayacağız”

Muvafakatname

CGV Mars Group’tan açıklama: Uyum sürecimiz devam ediyor

CGV Mars Entertainment Group konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“CGV Mars Entertainment Group olarak, sektörümüzün tüm paydaşlarıyla beraber Türkiye’de sinema sektörünün gelişmesine destek vermek ve sinema kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada büyük bir mutlulukla bugün itibariyle tüketicilerimize öğrenci indirimi/60 yaş üstü indirimi ve halk günü indirimlerini uygulamaya başlayabildik. Uyum sürecimiz devam ediyor. Bu süreçte tüm partilerle uyum içerisinde çalışıyoruz. Sinema seyircilerimizin her zaman memnun ve mutlu olduğu bir tabloda faaliyetlerimizi sürdürmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Tüm indirimlerin kaldırılmasıyla beraber gelen tepkilerin ardından ise CGV Mars Entertainment Group, haber sitelerine yazılı bir açıklama yollamış ve uygulamanın geçici bir süre kaldırıldığını, gerekli imzaların tamamlanmasının ardından devam edeceğini belirtmişti. Gerekçe ise 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni sinema yasasıydı.