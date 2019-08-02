İnfazın ertelenmesi talebinde bulunmuştu: 67 yaşındaki hasta tutuklu yaşamını yitirdi

Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan 67 yaşındaki hasta tutuklu Tahir Çetinkaya, yaşamını yitirdi.



Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan hasta tutuklu Tahir Çetinkaya, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.



8 aydır tutuklu olan, Van F Tipi Cezaevi’nde 2 ay kaldıktan sonra Sincan Cezaevi’ne gönderilen Çetinkaya’nın beyninde tümör vardı. Çetinkaya, ayrıcı Van F Tipi Cezaevi’nde geçirdiği felç sonrası bir bacağını kullanamadığı için bakıma muhtaç haldeydi.

Çetinkaya’nın, felç geçirdikten sonra bakıma muhtaç olduğuna ve infazının ertelenmesine dair 13 Temmuz tarihinde Ceza ve Tevkif Evlerine yaptığı başvuruya 26 Temmuz’da, “Denetimli serbestlik koşulları oluşmamıştır” cevabı verilmişti.



Cezaevinde 3 kere rahatsızlanan Çetinkaya, son olarak 4 gün önce rahatsızlanınca Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.



Adli Tıp Kurumu’nda tutulan Çetinkaya’nın cenazesi Hakkari’ye gönderilecek.