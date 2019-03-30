İngiliz gazeteci gözaltına alındıktan sonra sınırdışı edildi

Yerel seçimleri izlemek üzere Türkiye’ye gelen İngiliz gazeteci Steve Sweeney bir gün gözaltında tutulup sınırdışı edildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, İngiltere’de yayın yapan Morning Star gazetesinin dış haberler editörü Steve Sweeney, yerel seçimleri izlemek üzere İstanbul’a geldi.

Havalimanında gözaltına alınıp bir gece nezarethanede tutulan Sweeney, işlemlerin tamamlanmasının ardından cuma günü sınırdışı edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kürtlere karşı savaş suçu işlemekten yargılanması gerektiğini’ belirten sosyal medya paylaşımları bulunan Sweeney, yerel seçimleri doğu ve güneydoğu illerinde takip etmeyi planlıyordu.

Morning Star gazetesinin Twitter’dan yapılan açıklamasına göre Sweeney cuma günü öğle saatlerinde ülkesine geri döndü.

Açıklamada “Star’ın uluslararası editörü Sweeney, tartışmalı yerel seçimleri takip etmek üzere gittiği Türkiye’den sınır dışı edildikten sonra Britanya’ya geri döndü. Kendisi yorgun ama iyi. (Recep Tayyip) Erdoğan rejiminin insan hakları ihlallerine karşı daha fazla sesini yükseltmeye kararlı olduğunu söylüyor” ifadesi yer aldı.

Siyasi çizgisini ‘dünyada İngilizce dilinde yayın yapan tek sosyalist günlük gazete’ olarak tanımlayan Londra merkezli Morning Star, 1930 yılından bu yana çeşitli isimlerle faaliyet gösteriyor.