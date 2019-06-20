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20.06.2019
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İngiliz mahkemesi: Suudi Arabistan’a silah satışı yasağı yasalara aykırı

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İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan’a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

Sivil toplum örgütü “Silah Satışına Karşı Kampanya”nın başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, İngiltere’nin Suudi Arabistan’a silah satışının yasalara aykırı olduğu yönünde karar verdi.

Mahkeme, Uluslararası Ticaret Bakanlığının uluslararası insani hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan’a silah satışına izin vermesini “akıl ve yasa dışı” olarak nitelendirdi.

Kararın ardından İngiltere’nin Suudi Arabistan’a Yemen’de kullanmak üzere silah satışına yönelik verdiği bütün izinlerin askıya alınması bekleniyor.

Kaynak:AA

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