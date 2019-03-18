18.03.2019
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İngiliz mahkemesinden ‘Ankara Anlaşması’ davasına ret

birgun.net birgun.net

İngiltere’de yüksek mahkeme, İngiltere’ye açılan Ankara Anlaşması davasında Bir mahkeme müdahalesini gerektirecek kadar büyük bir mağduriyet olmadığını gerekçe göstererek Ankara Anlaşması mağdurlarının açmış olduğu davayı reddetti.

ntv.com.tr’nin haberine göre, Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere’de iş kuran Türk girişimciler, kalıcı oturum koşullarını geriye dönük olarak zorlaştıran İngiliz hükümetine karşı bu davayı açmışlardı. İngiltere İiçişleri Bakanlığı’na bu hükümler geriye doğru işletilmemeli demişlerdi.

YENİ DÜZENLEME

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, yeni düzenlemeyle İngiltere’de ancak 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabiliyor. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

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Bakanlık, Mart 2018’de bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.

Türkiye, 1959’da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963’te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere’de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.

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