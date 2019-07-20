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20.07.2019
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İran: İngiliz petrol tankerini denizcilik kurallarını korumak için alıkoyduk

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiliz petrol tankerini uluslararası denizcilik kurallarını koruma amacıyla alıkoyduklarını duyurdu. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Cebelitarık Boğazı’ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi’ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir” değerlendirmesinde bulundu. 

İran’ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliği garanti ettiğini belirten Zarif, “İngiltere, ABD’nin ekonomik terörünün suç ortağı olmaktan vazgeçmelidir” ifadesini kullandı.

İran ile İngiltere arasında tanker krizi

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, “Grace 1” adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos’a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. 

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Kaynak:AA

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