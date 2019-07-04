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04.07.2019
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İngiliz şarkıcı İran’dan sınır dışı edildi: Konser vereceğime inanmadılar

İngiliz şarkıcı Joss Stone, konser vermek için geldiği İran'dan sınır dışı edildi. Stone, yetkilileri konser vereceklerine inandıramadığını söyledi.

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İngiliz şarkıcı Joss Stone, turne kapsamında konser vereceği İran’dan sınır dışı edildiğini duyurdu. Stone, İranlı yetkililerin ülkede performans sergilemeyi planladığına inanmadığını, bu nedenle böyle bir karar aldığını söyledi.

Stone, “Kadın olduğum için ve bu ülkede yasaklanmış olduğu için bir halk konseri gerçekleştiremeyeceğimin fakındaydık. Şahsen, bir İran hapishanesine girmeye bayılmıyorum, ya da gittiğim ülkelerin politikasını değiştirmeye çalışmıyorum, insanları da tehlikeye atmak istemiyorum. Ancak görünen o ki yetkililer bir halk şovunda çalacağımıza inanmadılar ve bizi ‘kara liste’ dedikleri bir listeye aldılar, bunu da göçmen merkezine gittiğimizde anladık” ifadelerini kullandı.

Görevlilerin kendilerine karşı oldukça iyi ve nazik davrandığını da aktaran Joss Stone, burada sınır dışı kararının tebliğ edildiğini söyledi. Sanatçı, “Elbette hayal kırıklığına uğradım. Çok yakın ama yine de çok uzak, bu an biraz kalbimi kırdı. Doğru evraklarımız olmadığı için özür dilemesi gereken bizleriz” dedi.

Öte yandan ünlü sanatçının Türkiye’ye gelmesi de bekleniyor. Stone’un 26’ncı İstanbul Caz Festivali kapsamında 11 Temmuz’da Volkswagen Arena’da bir konser vermesi planlanıyor.

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