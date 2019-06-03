‘İngiltere anlaşmasız Brexit’e hazırlıklı olmalı’

ABD Başkanı Donald Trump bugün başlayacağı İngiltere ziyareti öncesi İngiliz Times gazetesine verdiği röportajda, İngiltere’nin AB’den çıkış (Brexit) sürecinde istediği anlaşmayı sağlayamazsa, anlaşmasız ayrılması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Trump, “İstediğin anlaşmayı alamazsan, adil bir anlaşma yapamazsan, o zaman yürüyüp gidersin” dedi. Röportajında Brexit Partisi lideri Nigel Farage’ın müzakere sürecinde yer alması gerektiğini söyleyen Trump, süreci de eleştirdi. Trump, İngiltere’nin Brexit müzakere sürecinde tüm kozları AB’nin eline verdiğini savundu.

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‘İran ile masaya koşulsuz otururuz’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Avrupa turu kapsamında İsviçre’ye ziyaret gerçekleştiren Pompeo, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında İran Cumburbaşkanı Hasan Ruhani’nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, “Ön şartsız görüşmeye, masaya oturmaya hazırız” dedi.