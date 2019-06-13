İngiltere, Assange’ın ABD’ye iadesini onayladı

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, WikiLeaks kurucusunun ABD’ye iade kararını imzaladığını açıkladı.

Javid “ABD tarafından yapılan resmi bir iade talebi var. Ben de bununla ilgili iade emrini imzaladım. Assange yarın mahkeme önünde olacak” ifadelerini kullandı.

Assange’ın avukatlarının İngiltere mahkemeleri üzerinden uzun soluklu bir temyiz süreci için Javid’in kararına itiraz etmeleri bekleniyor.

ABD hükümeti Assange’ı 2010 yılında eski istihbarat uzmanı Chelsea Manning ile bir dizi askeri ve diplomatik gizli belgeyi sızdırmak üzere işbirliği yapmakla ve ABD Casusluk Yasası’nı ihlal etmekle suçluyor.

Yarın yapılacak duruşmaya video konferans yoluyla katılması beklenen Assange, Londra’da sığındığı Ekvador Büyükelçiliği’nden 11 Nisan’da İngiliz polisi tarafından zorla çıkartılmasından bu yana Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Assange daha önce yedi yıl boyunca elçilikte yaşamıştı.