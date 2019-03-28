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29.03.2019
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İngiltere, Brexit anlaşmasını üçüncü kez oylayacak

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, yarın üçüncü kez Brexit anlaşmasının oylanacağını duyurdu.

İngiltere’de hükümetin daha önce sunduğu 2 Brexit anlaşması da milletvekilleri tarafından reddedilmiş, milletvekillerinin kendi aralarında belirlediği 8 teklif de kabul görmemişti.

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İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, hükumetin yarın yeni bir Brexit oylaması yapacağını duyurdu.

Leadsom, önceki tekliflere nazaran önemli değişiklikler bulunduğunu belirtti. Ancak hükümetin hazırladığı anlaşmanın içeriğinin belirli olmadığını ve görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi.

Brexit’in sonu olabilir

Demokratik Birlik Partisi, Brexit anlaşması tekrar kabul edilmezse hükümetten desteklerini çekeceklerini açıklamıştı. Bu da Brexit anlaşmasını isteyenlerin meclisteki çoğunluğunu kaybedeceği anlamına geliyor. 

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