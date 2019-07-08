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08.07.2019
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İngiltere Dışişleri Bakanı: Büyükelçi’nin Trump’la ilgili sözleri kendi kişisel görüşü

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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch’ın elektronik posta yazışmalarının sızdırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın yönetimiyle ilgili “beceriksiz ve özgüvensiz” ifadelerini kullanan Darroch’la ilgili, “Kendi kişisel görüşleri” denildi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hunt, “Bana göre ABD yönetimi son derece etkili. Yakın bir ilişkimiz var ve ortak değerlere dayanan bir ortaklığımız” dedi.

Trump’a, büyükelçinin sözlerine tepkisinin ne olduğu sorulduğunda, “Zaten bu adamın hayranı değiliz, diyebileceğim kadarıyla elçi İngiltere’ye iyi hizmet etmedi. Ben de onun hakkında konuşabilirim ama zahmet etmeyeceğim” demişti.

İngiltere’nin ABD Büyükelçisi’nin yazışmaları sızdırıldı: Trump yönetimi beceriksiz ve özgüvensiz

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