22.1 C
Istanbul
11.07.2019
Anasayfa GÜNCEL İngiltere Dışişleri bakanından 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması

İngiltere Dışişleri bakanından ‘Kaşıkçı cinayeti’ açıklaması

birgun.net birgun.net

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İstanbul’da Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

AA‘nın haberine göre, Hunt, “Cinayetin emrini veren kişinin adalet önüne çıktığından emin olmamız gerek” yorumunda bulundu.

“İngiltere’nin Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluların adalet önüne çıkarılması için Suudi Arabistan’a ne türden baskı uyguladığı ve bir gelişme olmaması halinde başka hangi adımları atacağı” sorusuna Hunt, “Bu cinayetin ülkemizin değerlerine tamamen aykırı olduğunu çok açıkça söyledik. Bunu çok üst düzeylerde, gerek Kral gerek Veliaht Prens’le gerekse Dışişleri Bakanıyla temaslarda kişisel olarak dile getirdim” şeklinde yanıtladı. 

“Bu konuda uygun bir sürecin işlemesi konusunda son derece net” olduklarını ifade eden Hunt, “Şu anda Suudi Arabistan’da devam eden bir süreç var. Bu korkunç cinayetle ilgili tutuklananlar var. Ne olacağını görmeyi bekliyoruz ancak şunu çok açık ifade ettik ki bu korkunç cinayetin emrini veren kişinin adalet önüne çıktığından emin olmamız gerekiyor” diye konuştu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,258AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İngiltere Dışişleri bakanından ‘Kaşıkçı cinayeti’ açıklaması

birgun.net -
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal...
Devamını Oku

Niagara Şelalesi’nden düştü, yara almadan kurtuldu

birgun.net -
Kanada'da Niagara Şelalesi Parkı polisi, şelalenin sınırındaki duvara tırmanmaya çalışan bir kişinin...
Devamını Oku

DİSK, Aliağa Belediyesi’nden atılan işçiler için kampanya başlattı: Hedef 1 milyon imza

birgun.net -
DİSK Ege Bölge Temsilciliği, MHP’li Aliağa Belediye başkanı Serkan Acar tarafından işten çıkartılan...
Devamını Oku

Feray Şahin’i öldüren polise meslekten ihraç kararı

birgun.net -
Mersin'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'i "taksirle öldürmekten" suçlu bulunan ve 5 yıl...
Devamını Oku

İzmir’de Barış Akademisyenlerine destek veren 82 kişiye dava açıldı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir’de, yaklaşık 3 yıl önce bir bildiri yayınlayarak Barış Akademisyenlerine desteğini açıklayan 82...
Devamını Oku

Çiğli’de yurttaşların talepleri için sandıklar kuruldu

BİRGÜN İZMİR -
Çiğli Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı. Çiğli’de yaşayan yurttaşların beklentilerinin çok...
Devamını Oku

Egemen Bağış’tan Babacan yorumu: İsteyen parti kurar, isteyen turşu

birgun.net -
Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eski Başbakan Yardımcısı...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
Ankara’da bir hastanede ‘kimyasal madde’ döküldü
Devamını Oku

CHP’li Aydoğan’dan BirGün’e ziyaret

birgun.net -
TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, gazetemizin Ankara...
Devamını Oku

Trump karşı çıkmıştı: Fransa’dan ABD’li teknoloji şirketlerine vergiye onay

birgun.net -
Fransa Senatosu, aralarında Google, Amazon ve Facebook'un da bulunduğu ABD'li teknoloji şirketlerine...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi