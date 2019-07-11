İngiltere Dışişleri bakanından ‘Kaşıkçı cinayeti’ açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İstanbul’da Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA‘nın haberine göre, Hunt, “Cinayetin emrini veren kişinin adalet önüne çıktığından emin olmamız gerek” yorumunda bulundu.

“İngiltere’nin Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluların adalet önüne çıkarılması için Suudi Arabistan’a ne türden baskı uyguladığı ve bir gelişme olmaması halinde başka hangi adımları atacağı” sorusuna Hunt, “Bu cinayetin ülkemizin değerlerine tamamen aykırı olduğunu çok açıkça söyledik. Bunu çok üst düzeylerde, gerek Kral gerek Veliaht Prens’le gerekse Dışişleri Bakanıyla temaslarda kişisel olarak dile getirdim” şeklinde yanıtladı.

“Bu konuda uygun bir sürecin işlemesi konusunda son derece net” olduklarını ifade eden Hunt, “Şu anda Suudi Arabistan’da devam eden bir süreç var. Bu korkunç cinayetle ilgili tutuklananlar var. Ne olacağını görmeyi bekliyoruz ancak şunu çok açık ifade ettik ki bu korkunç cinayetin emrini veren kişinin adalet önüne çıktığından emin olmamız gerekiyor” diye konuştu.