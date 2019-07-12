İngiltere Hürmüz Körfezi’ne ikinci savaş gemisini gönderiyor

İngiltere’yle İran arasında yaşanan tanker gerilimi ve Hürmüz Körfezi’nde İngiliz bandrollü savaş gemisinin durdurulduğu iddiaları sonrası yeni bir hamle geldi. İngiltere’nin İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi’ne yeni bir savaş gemisi göndereceği iddia edildi.

Sky News haberine göre, İngiltere Hürmüz Körfezi’nde görev yapan HMS Montrose savaş gemisine yardımcı olmak üzere HMS Duncan destroyerini de bölgeye gönderecek. Haberde, Karadeniz’de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamlayan destroyerin buradan bölgeye hareket edeceği ileri sürüldü.

İngiltere’nin bölgede halen bir savaş, 4 mayın temizleme ile bir destek gemisinin bulunduğu belirtiliyor. HMS Montrose’un dün sabah Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti.

İran ise Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait bir petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı. İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık’ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.