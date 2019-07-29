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29.07.2019
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İngiltere-İran gerilimi sürüyor: Hürmüz Boğazı’na yeni savaş gemisi gönderildi

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İngiltere’nin, İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Boğazı’nda görevlendirdiği yeni savaş gemisi HMS Duncan bölgeye ulaştı.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kraliyet donanmasının HMS Duncan gemisi, İngiliz bandıralı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişine HMS Montrose ile birlikte destek vermek üzere Körfez’e vardı” ifadesi kullanıldı.  

HMS Duncan’ın, Körfez’deki görev süresi ağustos sonunda bitecek olan HMS Montrose’dan sonra da bölgede göreve devam edeceği bildirildi. Bununla birlikte HMS Montrose’un Ortadoğu’daki görevine 2022’ye kadar devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada İngiltere’nin HMS Kent adlı bir diğer savaş gemisinin, bu yıl sonunda Hürmüz Körfezi’nde görevi HMS Duncan’dan devralacağı da kaydedildi.

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1’i alıkoymuştu. İran da 19 Temmuz’da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero’yu Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

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