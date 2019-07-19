İngiltere, İran’a ait tankerin alıkoyma süresini uzattı

Cebelitarık yönetimi, el koyulan İran’a ait Grace 1 petrol tankerinin 1 ay daha gözaltında tutulacağı kararını aldıklarını açıkladı.

İran’a ait ‘Grace 1’ petrol tankeri 4 Temmuz’da Cebelitarık Boğazı’ndan geçerken, İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Bölgesi yetkililerince limana çekilmişti. Geminin Suriye’ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı öne sürülmüştü. Cebelitarık Başsavcısı Michael Llamas, İran tankerini alıkoyma süresinin 15 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Cebelitarık Özerk Yönetimi Başbakanı Fabian Picardo, Londra’ya giderek İranlı üst düzey yetkililerle görüşmüş, ardından yaptığı açıklamada, geminin bırakılması için olumlu bir görüşme yapıldığını açıklamıştı.