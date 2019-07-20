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20.07.2019
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İngiltere, İran’a nota verdi

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Hürmüz Boğazı’nda İran ile İngiltere arasındaki tansiyon yükseliyor. İran’ın İngiltere’ye ait bir petrol tankerini alıkoymasının ardından Tahran’ın temsilcisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tanker krizi sonrası İran’ın Londra’daki maslahatgüzarı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve nota verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fuceyra Limanı’ndan yola çıkan Stena Impero isimli tanker dün akşam saatlerinde İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonuldu.

İran, tankerin ‘uluslararası denizcilik kurallarına uymadığı gerekçesiyle’ durdurulduğu ve İran kara sularına çekildiğini duyurdu.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars, tankerdeki 23 mürettebatın Bender Abbas limanındaki bir teknede sorgulandığını belirtti.

‘KAZAYA KARIŞTI’

Tankere, kazaya karışmış olması nedeniyle el konulduğu açıklandı.

İran resmi haber ajansı Fars’a açıklama yapan Hürmüzgan Eyaleti Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Allahmurad Afifipur, tankerin bir balıkçı teknesine çarptığını ancak çarpışma sonrası hasar gören tekne ile bağlantı kurmadığını kaydetti.

Affipur, “İngiltere’ye ait petrol tankerinin durdurulmasının nedeni, bulunduğu konumu gösteren sinyali kapatarak Hürmüz Boğazı’nda gemilerin kullandığı güzergaha aykırı bir yerden geçmesi ve İran’ın uyarılarını dikkate almaması” dedi.

İNGİLTERE: KURALLAR UYGUNDU

İran’ın iddialarını reddeden İngiltere ise tankerin seyir kuralları ve uluslararası deniz hukukuna uygun seyrettiğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, yaşanan olayı, “İran’ın bölgede yasadışı ve istikrarı bozucu bir tavır sergilemeyi seçtiğine ilişkin kaygı verici işaretler” olarak değerlendirdi.

İngiltere ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçmeyi planlayan İngiliz bandralı gemilere burayı geçici bir süre için kullanmamaları yönünde uyarı yaptı.

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