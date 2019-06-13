İngiltere Julian Assange’ın ABD’ye iadesini onayladı

Washington’ın Julian Assange’ın iadesi için resmi talepte bulunduğu konuşulurken, İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid’in WikiLeaks kurucusunun ABD’ye iade kararını imzaladığı ortaya çıktı. Son kararı mahkeme verecek.

BBC’de Today Programme için konuşan Javid, “(Assange) Şu anda gerektiği gibi parmaklıkların ardında. ABD tarafından yapılan bir iade talebi var yarınki duruşmadan önce ancak ben dün iade emrini imzaladım ve onayladım. Yarın mahkeme önünde olacak” dedi.

‘ELİMİZDE MEŞRU BİR İADE TALEBİ VAR’

Kararının tamamen yargıda olduğunu dile getiren Bakan, “Ben her zaman adaletin yerini bulduğunu görmek istiyorum ve elimizde meşru bir iade talebi var, bu nedenle imzaladım, ancak son karar mahkemenin” ifadelerini kullandı.

Javid’in bu hamlesi, Assange’ın ABD’ye iade edilmesi konusunda İngiltere yargısına kapıları açıyor.

Assange’a, ABD’de son olarak ‘Casusluk Kanunu’ kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltilmişti. Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da buluyordu. WikiLeaks kurucusu, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.