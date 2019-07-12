İngiltere Körfez’e ikinci bir savaş gemisi daha gönderiyor

Sky News’in haberine göre, İngiliz hükümeti Körfez’e HMS Duncan isimli ikinci bir savaş gemisi gönderme kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta İran’a ait bir petrol tankerine Birleşik Krallık kontrolündeki Cebelitarık’ta el konulmasının ardından İngiltere ile İran arasında tansiyon yükselmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı dün Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait gemilerin bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını açıklamıştı. İran bu açıklamayı reddetse bile Cebelitarık’ta el konulan tankerin geri verilmemesi durumunda Körfez’in İngiliz gemileri için güvenli olmayacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Habere göre son gönderilen HMS Duncan, İngiltere’nin bölgedeki diğer gemisi HMS Montrose ve “ABD’li müttefiklerle” birlikte hareket edecek.