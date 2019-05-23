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23.05.2019
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İngiltere ve Hollanda’da AP oylaması başladı

birgun.net birgun.net

İngiltere ve Hollanda’da, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

İngiltere’de 12 seçim bölgesinde 73 milletvekilinin seçileceği AP seçimlerinde halk, yerel saatle 07.00 (TSİ 09.00) oy vermeye başladı. Ülkede sandıklar yerel saatle 22.00’ye (TSİ 00.00) kadar açık kalacak.

İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) kararı alması nedeniyle AP seçimine katılmaması bekleniyordu ancak 29 Mart olan Brexit tarihinin 31 Ekim’e ertelenmesiyle, seçime katılmak kaçınılmaz oldu.

Ülkede kısa süre önce kurulan Brexit Partisi anketlerde seçimin favorisi olarak gösteriliyor. Aşırı sağcı Nigel Farage’ın liderliğindeki partinin hem iktidardaki Muhafazakar Partiyi hem de ana muhalefetteki İşçi Partisini geride bırakması bekleniyor.

Theresa May liderliğindeki muhafazakarların oy oranı açısından beşinci sıraya kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Son AP seçiminde katılımın yüzde 35,6’da kaldığı ülkede, Brexit kutuplaşması nedeniyle bu kez seçime katılımın daha fazla olması bekleniyor.

İngiltere’nin AB’den ayrılması durumunda, bu ülkeye ait olan 73 sandalye Fransa, İtalya ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

Hollanda

Hollanda’da da AP seçiminde oy verme işlemi yerel saatle 07.30’da (TSİ 08.30) başladı.

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Seçimde 16 partiden toplam 308 aday, 26 sandalye için yarışıyor. 6 Türk kökenli adayın da katıldığı seçimlerde sandıklar yerel saatle 21.00’de (TSİ 22.00) kapanacak.

Sandıklar kapandıktan sonra sadece sandık çıkış anket sonuçları açıklanacak. Sayım sonucu pazar akşamı bütün ülkelerle birlikte duyurulacak. Resmi sonuçlar ise 31 Mayıs’ta ilan edilecek. 12 milyon 997 bin 600 seçmenin bulunduğu ülkede, son AP seçimine katılım yüzde 37 düzeyinde kalmıştı.

İşçi Partisinin (PvdA) entegrasyon politikasına güvenoyu vermediği için partiden ihraç edilen Türk kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk tarafından 9 Şubat 2015’te kurulan Denk Partisi, ilk defa katıldığı AP seçimleri için 3’ü Türk kökenli 14 aday gösterdi.

Hollanda’da 2017’de genel seçimlerde 3 milletvekili, 2018 yerel seçimlerinde ise katıldığı 14 belediyenin 13’ünde 33 meclis üyesi ve bölge komisyon üyesi çıkarmayı başaran Denk Partisi, AP seçimlerinde 2 vekil çıkarmayı hedefliyor.

Ipsos’un 22 Mayıs’taki son anketine göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin partisi Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve ülkede mart ayında yapılan eyalet seçimlerinde en çok oyu alan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) favori gözüküyor. 

Hindistan’ın ardından en fazla seçmenin katıldığı seçimler

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs’ta sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan’dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile beraber Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

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