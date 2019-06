İngiltere ziyareti öncesinde Johnson’a destek: Trump, rengini belli etti

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde Brexit’ten sert çıkışı savunanlardan biri olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ı yeni İngiltere Başbakanı olarak görmek istediğini söyledi. Trump, İngiliz bulvar gazetesi Sun’a verdiği mülakatta, “Diğer kişileri tanıyorum. Ancak bence Boris çok iyi bir iş çıkarır. Bence harika olur” şeklinde konuştu. Johnson’ı sevdiğini belirten Trump, “Onu severim. Seçilip seçilmeyeceğini bilmiyorum. Ancak iyi bir adam, yetenekli bir insan olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sağcılar buluşuyor

The Times’ın aktardığına göre ise, Trump, Johnson ile görüşmek için de girişimlerde bulunuyor. Habere göre, Beyaz Saray’dan yetkililer İngiltere hükümet yetkililerine Trump’ın Johnson ile görüşmesinin bir problem yaratıp yaratmayacağını sordular. İngiltere hükümet yetkilileri, bu görüşmenin Trump’ın ziyaretindeki “boş zamanlarında” yapıldığı sürece başbakanlık için bir sorun olmayacağını belirtti. The Times’a konuşan bir başbakanlık sözcüsü de, “Trump’ın ziyaretinde kiminle görüşeceği ona kalmış” dedi. Trump’ın pazartesi başlayacak olan üç günlük Londra ziyaretinde Brexit Partisi lideri aşırı sağcı Nigel Farage ile de görüşmesi bekleniyor. ABD başkanı perşembe günü yaptığı açıklamalarda, “Farage ve Johnson da Britanya’daki büyük güçler. Çok iyi, çok ilginç insanlar. İkisiyle de ziyaretimde görüşebilirim” demişti.

Ziyaret öncesi protestolar kapıda

ABD Başkanı’nın geçen yıl yaptığı İngiltere ziyareti büyük protesto gösterilerine sahne olmuştu. Bu ziyarette de Trump karşıtı gösteriler bekleniyor. İngiltere’de 23 Haziran 2016’da yapılan Brexit referandumuna seçmenlerin yüzde 72.2’si katılmış, bunların yüzde 51.9’u Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Son olarak İngiltere’nin AB’de kalması için kampanya yürüten Marcus Ball, Johnson hakkında Brexit referandum kampanyası sürecinde halka yalan söylemek suçlamasıyla dava açtı. İngiltere’nin AB’den ayrılması gerektiğini savunan ve Brexit lehine kampanya yürütenlerin başında gelen Johnson, İngiltere’nin AB’ye her hafta 350 milyon sterlin ödeme yaptığını söylemişti.

***

İkinci kez aday

Trump ayrıca 2020’de yapılacak başkanlık seçimleri için 2. dönem başkan adaylığını 18 Haziran’da resmen açıklayacağını duyurdu. ABD’de 59. başkanlık seçimleri ise 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Öte yandan, demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını ise eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürüyor.

***

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, Trump geçen yılki İngiltere ziyareti öncesinde de yine Sun gazetesine tartışmalı bir mülakat vermişti. Trump eski İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB’den çıkışla ilgili tavsiyelerine kulak asmadığını söylemişti. İngiltere Başbakanı Theresa May 24 Mayıs’ta istifasını açıklamıştı. May, İngiliz parlamentosundaki milletvekillerini Brexit anlaşmasını desteklemek için ikna etmeye çalıştığını, ancak bunu başaramadığını söylemişti. Muhafazakar Parti liderliğinden 7 Haziran’da ayrılacağını kaydeden May, halefi seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini kaydetmişti.