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25.05.2019
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İngiltere’de AP seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

İngiltere'de Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Aşırı sağcı Nigel Farage'ın liderliğinde kısa süre önce kurulan Brexit Partisi'nin seçimi kazanması bekleniyor.

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İngiltere’de Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.

İngiltere’ye ayrılan 73 sandalye için yerel saatle 07.00 (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi 22.00’de (TSİ 00.00) tamamlandı.

Aynı gün sandığa giden Hollanda’nın aksine İngiltere’de sandık çıkış anketlerinin yayımlanmayacağı duyuruldu.

İngiltere’de yaşayan bazı Avrupa Birliği (AB) vatandaşları, kayıt yaptırmalarına rağmen oy veremediklerini belirtti.

Hatanın formların zamanında işleme konulmamasından kaynaklandığı öne sürüldü. Seçim Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, oy veremeyenlerin hayal kırıklığını anladıkları belirtildi.

2016’da yapılan referandumla AB’den ayrılma (Brexit) kararı alması nedeniyle AP seçimine katılmaması beklenen İngiltere’de halk, 29 Mart olan Brexit tarihinin 31 Ekim’e ertelenmesiyle sandığa gitmek zorunda kaldı.

İngiltere’de aşırı sağcıların kazanması bekleniyor

Ülkede kısa süre önce kurulan Brexit Partisi, anketlerde seçimin favorisi gösteriliyor.

Aşırı sağcı Nigel Farage’ın liderliğindeki partinin hem iktidardaki Muhafazakar Partiyi hem de ana muhalefetteki İşçi Partisini geride bırakması bekleniyor.

Başbakan Theresa May liderliğindeki muhafazakarların oy oranı açısından beşinci sıraya kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İngiltere’nin AB’den ayrılması durumunda bu ülkeye ait 73 sandalye, Fransa, İtalya ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

AP seçimleri

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 26 Mayıs’ta sona erecek oylamada 751 AP üyesini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan’dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışıyor.

Birliğin yasama organı AP, AB Konseyi ile beraber Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

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