İngiltere’de başbakan adayı Boris Johnson’a Brexit davası

İngiltere’de Theresa May’in istifası sonrası başbakan adaylığıyla gündeme gelen iktidardaki Muhafazakar Parti’nin genel başkan adaylarından eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında dava açıldı.

BBC‘nin haberine göre, Johnson, 2016’daki Brexit referandumu öncesi “yalan beyanda bulunmak” ve “kamu görevini kötüye kullanmakla” suçlanıyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması gerektiğini savunan ve Brexit lehine kampanya yürütenlerin başında gelen Johnson, İngiltere’nin AB’ye her hafta 350 milyon sterlin ödeme yaptığını söylemişti.

Boris Johnson aleyhindeki dava, İngiltere’nin AB’de kalması için kampanya yürüten Marcus Ball tarafından açıldı.

2016’daki referandumda Brexit yanlıları İngiltere’nin AB’ye her hafta 350 milyon sterlin ödediğini, üyeliğin sona ermesiyle bu paranın sağlık hizmetlerine ayrılacağı iddiasında bulunmuştu.

Johnson’ın avukatları ise davanın “siyasi nedenle” açıldığını ve bir “gösteri” olduğunu söylüyor.

İlk duruşması Londra’daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan dava daha sonra ceza mahkemesinde sürecek.

