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03.04.2019
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İngiltere’de Corbyn’in fotoğrafıyla atış talimine inceleme

birgun.net birgun.net

İngiltere’de bir grup askerin, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in fotoğrafını atış taliminde kullandığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı.

Bakanlık açıklamasında, olay “kabul edilemez” ve “İngiliz ordusunun beklediği yüksek standartların altında” diye nitelendirilirken, inceleme başlatıldığı bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, askerlerin atış talimini Afganistan’ın başkenti Kabil’de yapmış olabileceği ileri sürüldü.

İngiltere’de Corbyn uzun süredir sağ basının ve örgütlerin hedefinde bulunuyor.

Ülkede terör listesine alınan aşırı sağ “Ulusal Eylem” örgütüne yönelik operasyonlarda bazı muvazzaf askerler de tutuklanmıştı.

Corbyn’in 2015’te İşçi Partisi liderliğine seçilmesinin ardından adı verilmeyen bir general Sunday Times’a yaptığı açıklamada, ana muhalefet liderinin başbakanlığa gelmesi halinde ordunun “itaat etmeyeceği” tehdidinde bulunmuştu.

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