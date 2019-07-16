İngiltere’de devasa denizanası görüldü

İngiltere’nin Cornwall sahili açıklarında neredeyse insan boyutlarında bir denizanası görüldü.

Washington Post’un haberine göre, geçen cumartesi Falmouth yakınlarında dalış yapan biyolog ve yaban hayatı sunucusu Lizzie Daly, söz konusu denizanasıyla karşılaştı.

Biyolog olan Daly varil denizanalarının çok büyüyebildiklerini bildiğini ama bu deniz canlısının kendisiyle aynı büyüklükte olduğunu ve bu türün gördüğü en büyük örneği olduğunu söyledi.

Görüntüleri kaydeden kameraman Dan Abbott, hayatında daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi. Görüntü karşısında büyülendiğini söyleyen Abbott, “Bu devasa, güzel ve yavaş hareket eden” hayvanı görüntülemeye çalıştığını belirtti.

Deniz Muhafaza Topluluğu (Marine Conservation Society) için bağış toplarken okyanuslara dikkat çekmeyi hedefleyen Daly, Yaban Okyanus Haftası kampanyası kapsamında dalış yapıyordu.

Daly, sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yapmıştı: