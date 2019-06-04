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04.06.2019
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İngiltere’de Trump protestoları

İngiltere'de bulunan Trump için protesto gösterileri düzenleniyor. İşçi Partisi lideri Corbyn protesto gösterilerinde konuşma yapacak.

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Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye düzenlediği resmi ziyaret dün protesto gösterileri eşliğinde başladı. Bugün ise binlerce kişinin Londra sokaklarında Trump’ı protesto etmesi bekleniyor. 

Trump karşıtı gösteride ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de bir konuşma yapacak. Corbyn paylaştığı Twitter mesajında da bugünkü gösteriler için “Trump’ın saldırılarına maruz kalanlarla dayanışmayı göstermek adına iyi bir fırsat” dedi.

Göstericiler TSİ 13:00’da Londra’nın merkezindeki Trafalgar Meydanı’nda toplanarak Parlamento Meydanı’na yürüyecek. Trump’ın o saatte Başbakanlık konutu 10 Downing Street’te Başbakan Theresa May ile bir çalışma yemeğinde olması bekleniyor.

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