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31.05.2019
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İngiltere’de tutuklu olan Assange bugünkü duruşmasına katılmadı

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'de ABD'ye iadesiyle ilgili görülen davada bugün hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi.

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İngiltere mahkemelerinde “ABD’ye iadesinin görüşülmesi” ile ilgili sanık olan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın bugünkü duruşmaya katılmadığı açıklandı.

İngiltere’nin Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya video bağlantısıyla katılması beklenen Assange’ın sağlık problemlerini gerekçe gösterdiği belirtildi.

Londra’da “kefalet şartlarını yerine getirmemekten” 50 hafta hapis cezasına çarptırılan Assange, ABD’ye iadesinin görüşülmesi için en son 2 Mayıs’ta hakim karşısına çıkmıştı.

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