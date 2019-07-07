İngiltere’nin ABD Büyükelçisi’nin yazışmaları sızdırıldı: Trump yönetimi beceriksiz ve özgüvensiz

İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch’ın sızan elektronik postalarında, Donald Trump yönetimi, beceriksiz, özgüvensiz olarak tanımlanıyor.

BBC‘nin haberine göre, Mail on Sunday gazetesinin yayımladığı yazışmalarda, Beyaz Saray’ın bölünmüş yapısına da dikkat çekiliyor.

Kim Darroch’ın yazışmalarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın gözden çıkarılmaması gerektiği uyarısı da yer alıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, sızan yazışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, haberi “zarar verici” olarak değerlendirdi ancak yalanlamadı.

Beyaz Saray’dan ise İngiliz Büyükelçinin sızan yazışmaların ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Mesajlaşmalarda Darroch, “Bu yönetimin ciddi bir şekilde normalleşeceğine, işlevsizliğinin azalacağına, daha az belirsiz ve diplomatik anlamda daha az beceriksiz ve sakar olacağına çok da inanmıyoruz” diyor.

Devamında ise Beyaz Saray’ı “hiç yetkin bir görüntü verebilecek mi” diye sorguluyor.

Sızan yazışmalarda, iki ülke arasında Brexit sonrası döneme ilişkin de öngörüler yer alıyor.

Bu dönemde ABD ile İngiltere arasında, basın özgürlüğü, iklim değişikliği ve ölüm cezası konularındaki farklı bakış açılarının barizleşebileceği değerlendiriliyor.

Kim Darroch, Trump’a ulaşmak için ise “konuşacağınız başlıklar basit ve hatta açık olmalı” görüşünü dile getiriyor.

2017’den sonrasına ait yazışmalarda Darroch’ın güncel ABD siyasetine ilişkin değerlendirmeleri de yer alıyor.

İngiliz Büyükelçisi, İran’a bir operasyonu “10 dakika kala iptal ettiğini” açıklayan Trump’ın “hiçbir zaman bu kararlılıkta” olmadığını değerlendiriyor.

Darroch, Beyaz Saray içinde yaşandığı yazılan “kavga ve kaosun” ise çoğunlukla doğru olduğunu savunuyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yazışmalara ilişkin yapılan açıklamada ise bakanlıkların, diplomatlardan “samimi değerlendirmeler” beklediği belirtildi.

Sözcü, Washington Büyükelçiliği ile Beyaz Saray arasındaki güçlü ilişkilerin “böyle zararlı davranışlara” karşın süreceği kaydediliyor.