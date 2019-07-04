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04.07.2019
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İngiltere’yle BAE arasında siyasi kriz olasılığı: Dubai şeyhinden kaçan eşi Londra’da saklanıyor

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un Dubai'den kaçan eşi Prenses Haya, hayatından endişe duyduğu için Londra'da saklanıyor. Bu durumun BAE ile İngiltere arasında siyasi krize neden olma ihtimali gündeme geldi. El Maktum'dan kaçan kızı Prenses Latife'nin de alıkonulduğu yine aktarılanlar arasında.

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Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’un Dubai’den kaçan eşi Prenses Haya’nın, Londra’da saklandığı ortaya çıktı. Prenses Haya’nın kaçırılarak Dubai’ye geri götürülmekten korktuğu belirtildi. El Maktum’un kaçan kızı Prenses Latife’yi de alıkoyduğu ve hayatından endişe edildiği aktarıldı.

Prenses Haya geçen aylarda Dubai’den kaçmış ve Almanya’ya giderek sığınma talebinde bulunmuştu. Prenses Haya’nın şu an Londra’nın merkezinde Kensington Palace Gardens bölgesinde yaklaşık 107 milyon dolar değerinde bir evde yaşadığı bildiriliyor.

Ürdün doğumlu, İngiltere’de eğitim görmüş olan 45 yaşındaki Prenses Haya, 2004 yılında Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’la evlenerek, Emir’in altıncı eşi olmuştu. 69 yaşındaki Dubai emiri Şeyh Muhammed’in farklı eşlerinden 23 çocuğu olduğu belirtiliyor. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yedi emirliğinin nüfus olarak en büyüğü.

PRENSES NEDEN KAÇTI?

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner’ın prensese yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Prenses Haya, Şeyh Muhammed’in kızlarından Prenses Şeyha Latife’nin geçen yıl kaçmaya çalıştıktan sonra Dubai’ye geri götürülüşü ile ilgili “rahatsız edici bilgilere” ulaşmasının ardından Dubai’den ayrıldı.

Prenses Latife geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nden kaçarak Umman üzerinden denize açılmış, bulunduğu tekne Hindistan yakınlarındayken silahlı kişilerin baskınına uğramış ve Latife Dubai’ye geri götürülmüştü.

Prenses Haya o dönemde Dubai’yi aklamak amacıyla açıklamalarda bulunmuştu. Dubaili yetkililer Prenses Latife’nin kaçışının “kötüye kullanmaya açık” olduğunu, Latife’nin “Dubai’de güvende” olduğunu açıklamışlardı. Ancak insan hakları savunucuları Latife’nin kendi özgür iradesi dışında kaçırıldığını duyurmuştu.

Prenses Haya’ya yakın kaynaklar onun da kaçırılmaktan ve Dubai’ye geri götürülmekten korktuğunu belirtti. Ancak olayın İngiltere ile BAE arasında bir diplomatik soruna dönüşmesi ihtimali bulunuyor.

SİYASİ KRİZ YAŞANIR MI?

Oxford Üniversitesi mezunu Prenses Haya’nın İngiltere’de kalmak isteyeceği tahmin ediliyor.

Ama Emir Muhammed bin Reşit El Maktum İngiltere’den Prenses Haya’yı geri göndermesini isterse, bu BAE ile yakın ilişkileri bulunan İngiltere için bir sorun oluşturabilir.

Ayrıca yarış atları ve İngiltere’de bir yarış atı çiftliği de bulunan Şeyh Muhammed, İngiltere’deki ünlü Ascot at yarışlarında sık sık Kraliçe 2. Elizabeth ile sohbet ederken görüntüleniyordu.

Olayın uluslararası bir diğer ayağı da Ürdün. Prenses Haya, Ürdün Kralı Abdullah’ın üvey kardeşi. Öte yandan BAE’de yaklaşık 250 bin Ürdünlü işçinin olduğu ve bu işçilerin BAE’de kazandıkları parayı ülkelerine geri gönderdiği aktarıldı.

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