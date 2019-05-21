İnşaat maliyet endeksi (İME) Mart ayında yıllık yüzde 26.95 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında İME aylık bazda yüzde 1.47, malzeme endeksi yüzde 2.02 ve işçilik endeksi yüzde 0.27 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 27.16, işçilik endeksi de yüzde 26.48 yükseldi.

TÜİK verilerine göre:

Bina inşaatı maliyet endeksi, Mart’ta Şubat ayına göre yüzde 1.27, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26.97 arttı. Geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 1.83, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 27.12 yükselirken, aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.11, yıllık yüzde 26.66 arttı.

İlginizi çekebilir: Kriz mutfağı vurdu!

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Mart ayında aylık yüzde 2.11, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26.88 arttı. Geçen aya göre Mart’ta malzeme endeksi yüzde 2.64 ve işçilik endeksi yüzde 0.85 arttı. Ayrıca, Mart’ta geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27.33 ve işçilik endeksi yüzde 25.79 yükseldi. (Tablo ve Grafik)



İnşaat maliyet endeksi Mart’ta yıllık yüzde 26.95 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi Mart’ta yıllık yüzde 26.97 arttı