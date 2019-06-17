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17.06.2019
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“İnsanlar eski reisi istiyor, Erdoğan arayış içinde”

birgun.net birgun.net

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan’a “İnsanlar eski reisi istiyor” mesajlarının iletildiğini yazdı.

Selvi, bugün Hürriyet’te yayımlanan ‘İnsanlar eski reisi istiyor’ başlıklı köşe yazısında, Erdoğan’ın “bir arayış içinde olduğunu” belirterek, “insanların eski reisi istediğini” öne sürdü.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazandan beri görüştüğü bazı dostlarına “Halk ne istiyor” diye soruyor. Ağırlıklı olarak, “İnsanlar eski reisi istiyor” cevabı veriliyor. “AK Parti, eski AK Parti olmalı” diyenler de var. Ama ben Erdoğan’la ilgili mesaj üzerinde durmak istiyorum. Erdoğan’la görüşen isimlerle konuşuyorum. Cumhurbaşkanı’nın tepki göstermeden, olgunlukla kendilerini dinlediğini söylüyorlar. Yani “Ne olmuş, ben değiştim mi ki eski reisi istiyorlar?” tarzında bir yaklaşım içinde değilmiş. “Bir dokunuşunuz gerekli” diyenlere “Bu nasıl olacak?” diye soruyormuş. Ramazanda görüştüklerine “Zeytinburnu’nu gördün mü? Millet sofrasına oturdum” demiş. AK Parti seçmeninin Erdoğan’la bir sorunu yok. Tam aksine AK Parti’nin oylarında inişler çıkışlar yaşansa da Erdoğan’a olan güçlü destek sürüyor. İnsanlar iyi gitmeyen şeyleri ancak Erdoğan’ın düzelteceğine inandıkları için “eski reisi” istiyorlar.

Bir süredir etrafını dinleyen Erdoğan belli ki bir arayışın içinde.

Abdulkadir Selvi – Hürriyet

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