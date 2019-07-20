Instagram beğenileri 5 ülkede daha kalkıyor

Kanada’da denenen pilot proje; İrlanda, İtalya, Japonya, Avustralya ve Brezilya’da da uygulanmaya başlanacak. Test versiyonunda kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafların kaç kişi tarafından beğenildiğini görebilirken, başkalarının paylaştığı fotoğrafların beğeni rakamlarını göremiyor.

Sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıların paylaştığı fotoğrafların kaç kişi tarafından beğenildiğini gösteren rakamların gizlendiği versiyonunun denemesini, 5 ülkede daha uygulama kararı aldı.

Facebook’tan yapılan açıklamada, mayıstan bu yana Kanada’da denenen pilot projenin İrlanda, İtalya, Japonya, Avustralya ve Brezilya’da da uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Kanada’daki denemeden ne gibi sonuçlar çıkarıldığına dair bilgi verilmezken, test versiyonunun başka ülkelerde de kullanılmaya başlanması, uygulamanın bundan böyle beğeni sayılarını tamamen kaldırma yoluna gidebileceği yorumlarına yol açtı.

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Test versiyonunda kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafların kaç kişi tarafından beğenildiğini görebilirken, başkalarının paylaştığı fotoğrafların beğeni rakamlarını göremiyor.