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29.06.2019
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Instagram CEO’sundan Selena Gomez’e çağrı: Geri dön

birgun.net birgun.net

Dünyaca ünlü ABD’li yıldız Selena Gomez’in Instagram uygulamasını telefonundan sildiğini duyurmasından sonra platformun CEO’sundan ‘geri dön’ çağrısı geldi. Adam Mosseri, “Gomez ile özel bir işbirliği yapmaya açığım” dedi.

Selena Gomez’in uygulamayı silmesinin hayal kırıklığı olduğunu ve bu durumun kendisini depresif hissettirdiğini söyleyen Instagram’ın CEO’su Mosseri, ünlü şarkıcıya seslendi.

BBC Radio 1 Newsbeat programına açıklama yapan Mosseri, Gomez ile özel bir işbirliği yapmaya açık olduğunu söyledi.

Mosseri, “Eğer platform ile ilgili özel bir şeyi beğenmiyorsa bunu konuşmak isterim. Biz eleştiriye açığız, bunu tartışmayı isterim” dedi.

‘YORUMLAR KÖTÜ HİSSETTİRİYORDU’

Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabını dondurduğuna dair bir mesaj yayınlamış, çok özel bir şey paylaşmak istediği zaman asistanının telefonunu kullandığı söylemişti.

Uygulamanın özgüvenini zedelediğini söyleyen Gomez, “Instagram’ı çok fazla kullanıyordum ama gençler için çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum, kendim için de. Zamanı yorumları okumaya harcamak çok üzücü. Bunları okuyup görmek kendim ve bedenim hakkında kötü hissettiriyordu” ifadelerini kullanmıştı.

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