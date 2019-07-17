Instagram fotoğrafların beğeni sayısını gizleyecek

Sosyal medya sitesi Instagram, fotoğrafların beğeni sayısını gizlemek için testler yapıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda’da beğeni sayılarını gizlemek için denemeler başlatıldı.

Açıklamada “Arkadaşlarınızın aldığınız beğeni sayısına değil, paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz” denilirken, kişilerin kendi beğeni sayılarını görmeye devam edebileceği, ancak bu sayının başkalarına kapalı olacağı söylendi.

Deneme sürecinin ne zaman sonlanacağına dair açıklama yapılmazken, Instagram açıklamasında “Bu değişikliğin herkese nasıl faydalar sağlayacağını anlamaya çalışıyoruz” denildi.

Sosyal medya sitelerinin mevcut modeli, yarattığı depresyon ve bunalım riski sebebiyle tepki çekiyor.