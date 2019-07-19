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19.07.2019
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Instagram’ı en çok kullanan ülkeler

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2019 yılı verilerine göre dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli olurken, Türkiye’nin listede 6’ncı olduğu görüldü.

34 milyon Instagram kullanıcısına sahip Türkiye’yi 24 milyon kullanıcı ile Japonya’nın takip ettiği gözlemlendi.

Ajans Press’in Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2019 yılı itibari ile dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülke ABD oldu.

110 milyon kullanıcı ile listede lider olan ABD’nin en yakın rakibinden neredeyse iki katı fark ile önde olduğu analiz edildi.

ABD’nin hemen ardından da 66 milyon kullanıcı ile Brezilya’nın 2’nci, 64 milyon kullanıcı ile Hindistan’ın 3’üncü olduğu görülürken listenin devamında yer alan ülkelerin sırasıyla Endonezya, Rusya, Türkiye, Japonya, İngiltere, Meksika ve Almanya olduğu saptandı.

Instagram kullanıcılarının toplam sayısının ise geçen yıla göre 50 milyonun üzerinde artışla 850 milyonu aştığı kaydedildi.

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