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02.08.2019
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İnternet yayınlarına RTÜK sopasını yandaşlar da eleştirdi

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İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşların, RTÜK denetimine alınmasına tepkiler çığ gibi büyürken, yeni düzenlemeyi yandaşlar da eleştirdi.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında, internet yayınlarına getirilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimini eleştirdi. Barlas yazısında, “RTÜK’e interneti denetleme yetkisi veren yönetmelik maddesine ilişkin haberler, gündeme taş gibi düşmedi mi? Bu kadar başarılı icraata damga vuran AK Parti iktidarı, gerçekten RTÜK’ün mesela Netflix’i veya YouTube’u sansürlemesinin de mimarı mı olacak? İstanbul Belediye Başkanı seçiminin şokunu icraatla ve milleti kucaklayarak aşmak varken, AK Parti kendisini sosyal medyadaki “Sansürcülük hortluyor” içerikli gündeme teslim mi edecek?” ifadelerini kullandı.

Bir diğer Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok da bu sabahki köşesinde, “Yıllar içindeki uygulamalarla öyle absürt bir ortam oluştu ki gündelik hayatta bireyin tercihine bağlı olan serbestliklerin ekranda gösterilmesi yasak. Buna karşın yapılması kanunla yasaklanan fiiller televizyonlarda serbest!” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak ise Twitter hesabı üzerinden “Ben netflixte çocuk pornosu, uyuşturucu yapımı, bomba yapımı öğretildiğini bilmiyorum, hiç rastlamadım” dedi.

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