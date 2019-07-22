Interpol, Salih Müslim ve 144 kişiye istenen kırmızı bülten talebini reddetti

Ankara Güvenpark’taki patlama nedeniyle haklarında dava açılan aralarında PYD’nin eski lideri Salih Müslüm ile bazı PKK yöneticilerinin bulunduğu 144 kişi hakkında Interpol’den istenen kırmızı bültenler iptal edildi. Daha sonra gönderilen 352 talebin de kabul edilmediği bildirildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “nitelikli olarak kasten adam öldürmek”, “349 kişiyi öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli mala zarar vermek”, “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak” suçuyla yargılama yapılan isimlerle ilgili Interpol’den talepte bulunulmuştu.

Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan’ın haberine göre, Mahkeme, yargılama sürerken 144 kişinin dosyasını ayırarak, kırmızı bülten talebiyle, Interpol’e gönderdi. Salih Müslüm’le birlikte diğer PKK yöneticilerinin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında önce kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Ancak Interpol bir süre sonra kırmızı bülteni iptal etti. Interpol bu sırada yapılan 352 kişi hakkındaki başvuruyu da işleme sokmadan reddetti.

Adalet Bakanlığı mahkemeye gönderdiği yazıda, ”Bugüne kadar toplam 144 sanık hakkında tanzim edilen kırmızı bültenin Interpol Genel Sekreterliği tarafından iptal edildiği ve 352 şahıs hakkındaki kırmızı bülten çıkarılma talebinin ise çeşitli gerekçelerle reddedildiği, Interpol Genel Sekreterliği ile irtibata geçilerek, iptal edilen kırmızı bültenlerimizin veya reddedilen kırmızı bülten taleplerimize ilişkin itirazların dile getirilmesi üzerine, Interpol ekteki 44 dosya ile ilgili istişarede bulunmak üzere İnterpol Daire Başkanlığımızı davet ettiği ve söz konusu dosyalarla ilgili açıklamaların iletilmesinin talep edildiği bildirilmiştir” dedi.