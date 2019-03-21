22.03.2019
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İntihar için çıktığı üst geçitte yükseklik korkusu nedeniyle bayıldı

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Bursa’da üst geçide çıkıp intihara kalkışan E.S. (29), polisin çabası sonucu ikna edilerek eylemine son verdi.

Üst geçitten indirilirken yükseklik korkusu olduğu için bayılan E.S., hastanede tedaviye alındı.

DHA’nın haberine göre olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Üst geçidin korkularına çıkan E.S., yaklaşık bir yıldır işsiz olduğunu ve kalacak yeri olmadığını iddia edip, intihar edeceğini söyledi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikan edilen E.S., eylemine son verdi. Polisin üst geçitten indirdiği sırada E.S., bayılıp, yere yığıldı.

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Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı E.S., Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.S.’nin yükseklik korkusu olduğunu ve bu nedenle baygınlık geçirdiğini söylediği belirtildi.

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