İntihar süsü verilmiş cinayet

Trans kadın Didem Akay’ın intihar ederek yaşamını noktalaması trans cinayetlerini yeniden gündeme getirdi. Cinsel kimlikleri nedeniyle baskı ve nefret diline maruz bırakılan binlerce kişiden biri.

Akay’ın ölümü yakılarak öldürülen arkadaşı Hande Kader’i de akıllara getirdi. Akay’ın arkadaşları tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında “Didem Akay yaşadığı baskılara daha fazla dayanamayarak intihar etti. Didem, Hande Kader’in arkadaşıydı” ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi Gönüllüsü İris Mozalar, LGBTİ+ intiharlarının toplumun kullandığı nefret dili ve ayrımcılıkların bir yansıması olduğuna dikkat çekti. Özellikle trans kadınların temel haklarının ellerinden alındığının altını çizen Mozalar, “Trans cinayetlerindeki en temel sorunlarından biri toplumun transları kadın olarak kabul etmemesidir. Trans cinayetlerindeki faillerin ‘Kadın sandım erkek çıktı’ şeklinde savunma yapmaları zaten başlı başına itiraftır. ‘Fail, trans bir kadını erkek olarak kabul etmiş oluyor ve kadın kimliğini yok sayıyor. Bu başlı başına bir nefret barındırıyor. Toplumun intihara sürüklediği, öldürülen kadınlar genelde bu sebeplerden ötürü hayatını noktalıyor” dedi. Nefreti, düşmanlığı toplumdan silme konusunda mücadeleye devam edileceğinin altını çizen Mozalar, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Trans kadınlar biyolojik cinsiyet açısı da dahil olmak üzere her anlamda tamamen kadındır. Trans bir kadın sokağa çıktığında şiddet başlamış oluyor, hakları ellerinden alınıyor. Toplum baskısı ve bu tür şiddetler de intiharları doğuruyor. Fakat her ne kadar intihar dense de bu aslında toplumun işlediği bir cinayettir. Didem Akay’ı mücadelemizde yaşatacağız.”