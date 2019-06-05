Apple, iOS 13 duyurularında kötü haberi onayladı. Apple yaptığı duyuruda, ücretsiz olarak indirilecek iOS 13’ün iPhone 6S ve sonrasındaki cihazları kapsayacağını açıkladı.

iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, iOS 12’nin final sürümünde kalacak. iOS 12.4 ise işletim sisteminin son sürümü olacak. Ayrıca iOS 12, iPad’lerin de son işletim sistemi olabilir.

iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile iPad Air 2’den eski tabletler, 5.nesil iPad ve iPad mini 4’ün iOS 13’ün özelliklerinden faydalanamayacak.

iOS 13 ile birlikte gelen özellikler arasında karanlık mod, mesajlar uygulaması için güncellemeler ve Apple’ın kaydırma temelli klavyesi QuickPath bulunuyor.

Bahsi geçen telefonlar, iOS 13 ile birlikte gelecek watchOS 6’yı da kullanamayacak. watchOS 6, sadece iPhone 6S ve üstü cihazlarla uyumlu olacak.

Kaynak: Tekno Safari