iPhone 12, 3 boyutlu arka kamerayla gelecek

Henüz iPhone 11 bile tanıtılmamışken şimdiden iPhone 12 üzerine çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple, önümüzdeki Eylül ayında önemli bir etkinlik düzenleyecek. Cupertino merkezli şirket bu etkinlikte 3 yeni iPhone modeli ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. En azından şimdiye kadar sızdırılan bilgiler bu yönde.

Son dönemde iPhone 11 modelleri ile ilgili pek çok sızıntı ve raporla karşılaştık. Açıkçası Apple’ın şu saatten sonra kullanıcıları heyecanlandıracak bir yeniliğe imza atması zor. En azından iPhone 11 modelinde. Fakat önümüzdeki yıl yani 2020 yılında tanıtılacak olan iPhone 12 gerçek anlamda devrimsel özelliklere sahip olabilir.

iPhone 12 hakkında bomba iddia!

Zira son iddialara göre, iPhone12 arka tarafında 3 boyutlu bir kamera ile gelecek. Bu sayede yeni iPhone modeli AR uygulamaları ile muazzam bir performans ortaya koyacak.

Elbette bunlar şimdilik bir söylentiden ibaret. Çünkü az önce de belirttiğimiz üzere henüz iPhone 11 bile tanıtılmış değil. Dolayısıyla daha 2019’daki iPhone bile ortada yokken, 2020 model iPhone hakkında konuşmak pek de gerçekçi olmaz.

Kaynak: Donanım Günlüğü