Irak 15 bin tarihi eseri ABD’den geri alacak

Irak başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak işgali sırasında ülkeden götürülen 15 bin tarihi eserin yakın tarihte ABD’den geri alınacağını açıkladı.

Irak Ulusal Müzesi’ne ziyarette bulunan Abdülmehdi, “Irak her zaman kültür ve tarih merkezi olmuştur ve öyle kalacaktır, bu büyük miras üzerinden ülkemizin geleceğini bugünden inşa etmeliyiz” dedi.

Irak Ulusal müzesi, 2003’te ABD’nin Irak işgali sırasında ABD askerleri tarafından yağmalanmıştı. Ülkedeki arkeolojik kazı alanları da 2014 yılında IŞİD tarafından tahribata uğratılmıştı.