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15.07.2019
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Irak aileleri IŞİD’li 33 çocuğu Rusya’ya iade etti

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Irak Dışişleri Bakanlığı, aileleri IŞİD’e katılan 33 çocuğun Rusya’ya iade edildiğini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya’nın Bağdat Büyükelçiliği koordinasyonuyla aileleri IŞİD’e katılan 33 çocuğun 5 gün önce Rusya’ya iade edildiği belirtildi. 

Açıklamada, ülkede kalan diğer çocukların ise Adalet Bakanlığı ve güvenlik yetkilileriyle koordinasyon içerisinde ülkelerine iade etme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı daha önce, aileleri IŞİD’e katılan çocukları Rusya, Tacikistan, Azerbaycan, Almanya, Fransa, Gürcistan, Belarus, Finlandiya, Ukrayna ve Türkiye’ye iade etmişti.

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