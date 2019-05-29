‘Irak, aileleri IŞİD’li olan 188 çocuğu Türkiye’ye iade etti’

Reuters haber ajansı, Irak’ın, aileleri IŞİD’e katılmış olan 188 çocuğu Türkiye’ye iade ettiğini duyurdu. Ajansın haberine göre çocukların iadesi, Irak ve Türkiye yetkilileri ile UNICEF temsilcilerinin olduğu bir ortamda gerçekleşti.

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, Irak’ın Telafer kentinin Ağustos 2017’de IŞİD’in elinden alınmasının ardından yabancı ülke vatandaşı yaklaşık bin 700 kadın ve çocuk Irak güçlerine teslim olmuştu.

Teslim olanlar IŞİD’in aile üyeleri olarak tanımlanmıştı.

Kadınların büyük bölümü IŞİD’e yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle tutuklanmış, Irak’ın IŞİD’i yenilgiye uğrattığını ilanının ardından yargı süreci başlamıştı.

Mart ayında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak ve Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (KBY) 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık bin 500 çocuğun IŞİD bağlantısı iddiasıyla cezaevinde tutulduğunu duyurmuştu.

Irak yönetimi ise Bağdat’ta Türkiye vatandaşı olduğu düşünülen en az 328 kadın ve 600 kadar çocuk olduğu belirtmişti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çocukların beraberlerindeki annelerinin IŞİD’e yardım ve yataklık gerekçesiyle yargılanma süreçleri temyiz aşaması dahil olmak üzere tamamlanmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, bir süredir Irak’ta Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile yoğun temas halindeydi.

Bu temaslar çerçevesinde ilgili kadın ve çocuklar ziyaret edilip, isim ve kimlik tespiti yapıldığı belirtilmişti.

Son olarak Tacikistan yönetimi 30 Nisan’da anne ya da babaları Irak’taki cezaevlerinde bulunan IŞİD mensubu ailelere ait 84 çocuğu Irak’tan teslim almıştı.