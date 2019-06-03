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03.06.2019
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Irak almadı, yumurta yüzde 50 ucuzladı

Irak’ın yumurta ithalatını durdurmasının ardından kolisi 20 liraya satılan yumurta, pazar ve marketlerde 10 liranın altına geriledi.

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Fotoğraf: Canva

Irak’ın yumurta ithalatını durdurması nedeniyle iç pazarda ürün fazlalığı sonucu yumurta fiyatları yüzde 50 düştü. Kolisi 20 liraya satılan yumurta pazar ve marketlerde 10 liranın altına kadar indi.

Cumhuriyet‘in haberine göre Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Başkanı İbrahim Afyon, “İki haftadır Irak pazarına yumurta ihraç edemiyoruz. Sevk yapamadığımız için yumurtalar iç piyasaya sunuldu. Bu yüzden fiyatlar düştü. Artık Irak, kota şartıyla ithalata izin verecek” dedi.

Yumurtanın fiyatının en yüksek olduğu dönemde tane yumurtanın 60 kuruş olduğunu anımsatan Afyon, şu anda ise tanenin 20-22 kuruş arasında satıldığını aktardı. Afyon, “İki yıl öncesine kadar ihracatımızın neredeyse yüzde 95’ini Irak’a yapıyorduk. Araya başka ülkelerin girmesi ve Irak’ta da üretimin başlamasıyla bizim payımız yüzde 80’e düştü” ifadesini kullandı.

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