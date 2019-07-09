Irak Dışişleri Bakanlığı: İsrail’le ilişki kurmayacağız

Irak’ın ABD Büyükelçisi Ferid Yasin’in, “Irak ve İsrail arasında ilişkilerin gelişmesine yol açabilecek nesnel sebepler var” dediği görüntüler Irak’ta tartışma yarattı.

Irak meclisinin dış ilişkiler komitesi, Irak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunarak konuyla ilgili açıklamada bulunulmasını istedi. Bakanlığa tepki gösteren meclis, bakanlık çalışanlarının Irak dış politikasına uygun davranmasını istedi.

‘İSRAİL İŞGALİNE KARŞI OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ’

Xinhua’nın haberine göre Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail’le ilişki kurulacağı iddiasını yalanlayarak, “Irak’ın Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı ilkeli ve tarihsel duruşunu sürdüreceğini teyit ediyoruz” diye duyurdu.

Açıklamada “İşgalci devletle hiçbir ilişki kurmayacağız ve boykot ilkesine bağlı kalacağız, İsrail’le normalleşmenin tüm biçimlerine karşıyız” denildi.

ABD tarafından desteklenen girişimlerle, bölge ülkelerinin İsrail’le temas kurmaya başlaması ve İsrail’i tanıması isteniyor.